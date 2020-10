US-Präsidentenwahl : Einzige TV-Debatte der Vize-Kandidaten zur US-Wahl begonnen

Salt Lake City Die einzige TV-Debatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und der demokratischen Kandidatin für das Amt, Kamala Harris, hat begonnen.

Die Veranstaltung am Mittwochabend (Ortszeit) in Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah wurde vom Corona-Ausbruch im Weißen Haus überschattet: Harris (55) und Pence (61) bestritten ihr Duell auf etwa 3,7 Metern Distanz zueinander und getrennt von Plexiglasscheiben. Die Pandemie dürfte wenige Tage nach Bekanntwerden der Infektion von Präsident Donald Trump und zahlreichen Fällen in seinem Umfeld auch zentrales Thema in dem rund 90-minütigen Streitgespräch werden.