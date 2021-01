Grundsatz-Charta : Eine kleine Revolution für den Islam in Frankreich

Paris Hat die Corona-Pandemie auch ihre guten Seiten? Während sich aller Augen jeden Tag gebannt auf die Zahlen der Neuinfektionen richten, tut sich abseits der öffentlichen Aufmerksamkeit durchaus Bedeutsames.

So hat sich etwa in Frankreich der muslimische Dachverband CFCM auf die Grundsätze eines französischen Islam verständigt. Das ist eine kleine Revolution, denn der „Conseil français du culte musulman“ schreibt in seiner Charta unter anderem die Gleichberechtigung von Männern und Frauen fest sowie die „Vereinbarkeit“ des Islam mit den Werten der französischen Republik. Zugleich erteilt der Verband der „Instrumentalisierung des Islam für politische Ziele“ und der „Einmischung von Staaten in die Ausübung des muslimischen Kultes in Frankreich“ eine Absage.

Im Kampf gegen den Islamismus werden in Frankreich allerdings nicht nur die muslimischen Verbände in die Pflicht genommen. Ebenfalls in diesen Tagen fanden in der Nationalversammlung die ersten Beratungen über einen Gesetzentwurf „zur Stärkung der Prinzipien der Republik“ statt. Damit sollen muslimische Organisationen und vor allem die Moscheen in Zukunft besser überwacht werden können. Wenn ein Verein gegen „die Werte der Republik“ verstoße, müsse er Subventionen zurückbezahlen oder könne schneller aufgelöst werden, sieht das Gesetz vor. Mit einer sogenannten „Anti-Putsch“-Vorschrift will die Regierung zudem verhindern, dass Extremisten die Kontrolle über Moscheen in Frankreich erlangen. Zudem soll die Finanzierung von Moscheen aus dem Ausland, etwa durch die Türkei und Saudi-Arabien, stärker kontrolliert werden. Davon wäre voraussichtlich auch der türkische Dachverband Ditib betroffen, der wegen seiner Nähe zu Präsident Recep Tayyip Erdogan auch in Deutschland massiv Kritik auf sich zieht.