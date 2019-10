Einigung auf Steinmeier-Formel : Annäherung im Ukraine-Konflikt

Moskau/Kiew Nach der Einigung auf einen Sonderstatus für die umkämpften Gebiete im Osten des Landes rechnen Moskau und Berlin mit baldigen Friedensgesprächen.

Im Ukraine-Konflikt sieht der Kreml nach der Einigung auf einen Sonderstatus für die umkämpften Gebiete im Donbass die Chance eines Gipfeltreffens für weitere Friedensschritte. Es sei positiv, dass die Konfliktparteien am Vortag die so bezeichnete „Steinmeier-Formel“ unterschrieben hätten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Damit könnten bald die Vorbereitungen eines Gipfels im „Normandie-Format“ – also mit Deutschland, Frankreich, der Ukraine und Russland – beginnen.

Damit rechnet auch die Bundesregierung in Berlin. „Aus unserer Sicht ist der richtige Zeitpunkt für ein solches Treffen gekommen“, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Die Einigung ebne den Weg dazu. Es wäre der erste Gipfel seit drei Jahren. Er soll in Paris stattfinden.

Die Ukraine-Kontaktgruppe hatte den Sonderstatus am Dienstag in Minsk festgeklopft. Die nach dem Bundespräsidenten und Ex-Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) benannte Formel regelt, ab wann die von der Ukraine abtrünnigen Regionen Luhansk und Donezk einen Sonderstatus erhalten. Zuerst sollen dort Wahlen abgehalten werden, am Tag der Abstimmung selbst soll zunächst ein vorläufiger Sonderstatus gelten. Wenn dann die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) die Wahlen als gültig einstuft, soll der Sonderstatus auch in der ukrainischen Verfassung verankert werden. Auf diese Weise hoffen die moskautreuen Separatisten etwa, auch künftig ihre Muttersprache Russisch sprechen zu dürfen.