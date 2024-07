Zahlreiche Festnahmen Ein Toter bei Protesten gegen Wahlergebnis in Venezuela

Die Regierungsgegner hätten Zugang zu 73 Prozent der Ergebnislisten, die einen uneinholbaren Vorsprung des Herausforderers belegten, sagte Oppositionsführerin María Corina Machado vor Medienvertretern am Montag. González habe in allen Bundesstaaten gewonnen und über 6,2 Millionen Stimmen erhalten, Maduro hingegen nur 2,7 Millionen. Auch die US-Regierung und eine Reihe lateinamerikanischer Staaten meldeten Zweifel am offiziellen Wahlergebnis an. Maduro würde im Januar 2025 seine dritte sechsjährige Amtszeit antreten.