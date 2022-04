Justiz : Ecuadors Ex-Vizepräsident Jorge Glas aus Haft entlassen

Latacunga Wegen Korruption wurde Ecuadors damaliger Vizepräsident Ende 2017 zu insgesamt acht Jahren Haft verurteilt. Nun darf er früher das Gefängnis verlassen - zum Unmut des aktuellen Präsidenten.

Der 52-Jährige verließ nach rund viereinhalb Jahren Haft am Sonntag ein Gefängnis in der Stadt Latacunga und zeigte sich vor Dutzenden jubelnden Anhängern mit einer ecuadorianischen Flagge in der Hand, wie in örtlichen Medien zu sehen war. Am Samstag hatte ein Richter auf Antrag von Glas, wonach seine körperliche und geistige Unversehrtheit gefährdet sei, die Freilassung angeordnet.