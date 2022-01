Massenunruhen in Kasachstan : Dutzende Tote bei gewaltsamem Protest in Almaty

Almaty In Kasachstan gehen die Straßenschlachten mit Sicherheitskräften weiter. In Almaty liefern sich bewaffnete Demonstranten und das Militär einen „heftigen Schusswechsel“. Es gibt viele Todesopfer.

Bislang hatten die Behörden nur acht getötete Polizisten und Soldaten offiziell bestätigt. Zu Todesopfern unter Zivilisten gab es bislang keine Angaben. In der vergangenen Nacht schritt das Militär ein. Seither laufen an verschiedenen Stellen der Stadt Almaty in Zentralasien Einsätze gegen Demonstranten, die Berichten zufolge auch bewaffnet sein sollen. Einwohner seien aufgerufen worden, an sicheren Orten zu bleiben und Straßen zu meiden.