Migration Durchbruch bei EU-Asylreform - Verschärfungen geplant

Der Grünen-Vorsitzende Omid Nouripour zieht ein gemischtes Fazit. Wie auch Baerbock bewertete Nouripour den Einstieg in eine Verteilung von Migranten in Europa positiv. Hier sei in den Verhandlungen eine Verbesserung erzielt worden, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Die Ergebnisse enthalten an vielen Stellen schmerzhafte Punkte“ räumte Nouripour aber ein. „Beispielsweise die Verpflichtung der Außengrenzstaaten zu Verfahren an den Grenzen sehen wir weiterhin kritisch.“