Migranten dürfen nicht an Land : Neues Bootsdrama in Italien

Matteo Salvini, Innenminister von Italien Foto: Balti Touati/LaPresse via ZUMA Press/dpa. Foto: dpa/Mourad Balti Touati

Augusta In Europa kündigt sich ein neues Drama um Dutzende im Mittelmeer gerettete Migranten an. Rund 135 Menschen saßen am Sonntag weiter auf einem Schiff der italienischen Küstenwache fest. Die Regierung in Rom will sie erst an Land gehen lassen, wenn ihre Verteilung auf andere EU-Staaten geklärt ist.

Von dpa