Kommentar : Der nächste Zündstoff

Foto: SZ/Robby Lorenz

Brennende Ölfelder in Saudi-Arabien. Was dies am Ende für die Europäer bedeutet, wird sich in den nächsten Tagen an den Benzin-Zapfsäulen ablesen lassen. Doch auch politisch birgt das Großfeuer jede Menge Zündstoff.

Von Friedemann Diederichs

Die USA machen Teheran für die Drohnenangriffe verantwortlich, was der Iran natürlich dementiert – so wie er jüngst auch gut dokumentierte Interventionen gegen Öltanker in der Straße von Hormus bestritten hat. Beweise, dass der Iran die Attacken nun direkt ausgeführt hat, konnte oder wollte US-Außenminister Pompeo nicht vorlegen. So bleibt es bisher bei Indizien wie dem Bekenntnis der im Jemen operierenden und mit Teheran alliierten Huthi-Rebellen.