Mar-A-Lago Trump wird nun dem Richter vorgeführt

In den vergangenen Tagen zeigte sich der Ex-Präsidenten gegenüber Besuchern in Mar-A-Lago noch in bester Laune. Donald Trump hatte sich selbst davon überzeugt, dass der Chefankläger von Manhattan, Alvin Bragg, auf eine Anklage wegen der Schweigegeld-Zahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels wohl verzichten werde.