Zivilprozess Donald Trump wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will gegen seine Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs in Berufung gehen. Das kündigte er nach einem verlorenen Zivilprozess gestern Abend (Ortszeit) per Videobotschaft an. „Die ganze Sache ist ein Betrug und (...) eine Schande für unser ganzes Land“, wetterte der Republikaner, der 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen will.