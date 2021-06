Vor Treffen mit Kreml-Chef Putin : Donald Trumps gehässiger Gruß an Joe Biden

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump wendet sich spöttisch an seinen Nachfolger Joe Biden. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Washington Als „Sleepy Joe“ (etwa: „Schlafmützen-Joe“) verhöhnte Trump während des Wahlkampfes seinen politischen Gegner. Auch jetzt findet der Ex-Präsident wieder spöttische Worte.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat seinem Nachfolger Joe Biden vor dessen Gipfel mit Wladimir Putin in einer spöttischen Mitteilung Grüße für den Kremlchef mit auf den Weg gegeben.

„Schlafen Sie während des Treffens nicht ein“

„Viel Glück für Biden im Umgang mit Präsident Putin - schlafen Sie während des Treffens nicht ein, und bitte richten Sie ihm meine herzlichsten Grüße aus!“, teilte Trump mit. Biden kommt am Mittwoch nächster Woche in Genf mit Putin zusammen. Trump hatte bei einem Gipfel mit Putin in Helsinki vor knapp drei Jahren Erkenntnisse seiner eigenen Geheimdienste über Einmischungen Russlands in die US-Wahlen infrage gestellt.

Vorwürfe gegen Trump

In der Heimat hatte Trump damals einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Er behauptete jetzt, er habe in Helsinki „ein großartiges und sehr produktives Treffen“ mit Putin gehabt. Dabei hätten die USA viel gewonnen, „einschließlich des Respekts von Präsident Putin und Russlands“. Im Wahlkampf hatte Trump Biden als „schläfrigen Joe“ verspottet. Der Republikaner war seinem demokratischen Widersacher bei der Wahl im November klar unterlegen. Trump erkennt das bis heute nicht an und sieht sich durch Betrug um seinen Sieg gebracht. Sein Lager ist allerdings mit Dutzenden Klagen deswegen gescheitert.

„Wir wollen eine stabile, vorhersehbare Beziehung“

Trump sah sich in seiner Amtszeit immer wieder dem Vorwurf ausgesetzt, Putin zu hofieren. Im Wahlkampf hatte Biden Trump als „Putins Welpen“ bezeichnet und einen konfrontativeren Kurs gegenüber Moskau angekündigt. Zum Auftakt seiner ersten Europareise hatte Biden am Mittwoch gesagt, die USA suchten nicht den Konflikt mit Russland. „Wir wollen eine stabile, vorhersehbare Beziehung.“ Biden machte aber auch deutlich, dass die russische Regierung bei „schädlichen Handlungen“ mit Konsequenzen der USA rechnen müsse.

Bei seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident ist Biden derzeit in Großbritannien, wo er bis Sonntag dem G7-Gipfel beiwohnen wird. Am Montag nimmt er am Nato-Gipfel in Brüssel teil, wo am Tag darauf ein Spitzentreffen mit EU-Vertretern auf dem Programm steht. Am kommenden Mittwoch ist dann das mit Spannung erwartete Gipfeltreffen Bidens mit Putin angesetzt, bevor der US-Präsident nach Washington zurückkehrt.