Von der Leyen verbannt : "Sofagate" wird zum Problem für Michel

Bei dem Treffen mit Präsident Erdogan in Ankara war am Dienstag für EU-Ratspräsident Charles Michel (links) ein großer Stuhl neben dem türkischen Staatschef reserviert. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bekam hingegen einen Platz auf einem Sofa in einiger Entfernung zugewiesen. In Brüssel schlägt der Vorfall mittlerweile hohe Wellen. Foto: dpa/Stephanie Lecocq

Brüssel Beim Treffen der EU-Spitzen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan wurde Ursula von der Leyen aufs Sofa verbannt. Nur Ratspräsident Michel bekam einen Stuhl – und muss sich nun heftiger Kritik erwehren.

Mittags um zwölf Uhr kommen die Brüsseler Korrespondenten zusammen, um sich von den Sprechern der Europäischen Kommission auf den jüngsten Stand der Ereignisse bringen zu lassen. Monatelang gab es dabei nur ein Thema: das Coronavirus. Doch seit Mittwoch muss selbst die Pandemie zurückstehen: „Sofagate“ oder „Die Geschichte eines fehlenden Stuhles“ haben alles andere in den Hintergrund gedrängt. Am Dienstag weilten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel in Ankara und besprachen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eine Neuauflage der europäisch-türkischen Beziehungen.

Von der Leyen schweigt zu ihrer Platzierung in Hörweite der Männerrunde. Dafür eskaliert seit dem „Vorfall“, wie ihre Sprecher die Situation seither nennen, die Diskussion über die Brüskierung der ersten Frau an der Spitze der wichtigsten EU-Behörde. Manfred Weber (CSU), Chef der christdemokratischen Fraktion im EU-Parlament, sagte, man habe von dem Besuch „eine Botschaft der Entschlossenheit und Geschlossenheit der europäischen Haltung gegenüber der Türkei“ erwartet. Weber: „Leider ist daraus ein Symbol der Uneinigkeit geworden.“ Zwischen den Zeilen klang da durch, was am gestrigen Donnerstag endgültig die Debatte bestimmte: Warum in aller Welt hat Michel als EU-Ratspräsident die Situation nicht dadurch entschärft, dass er sich neben von der Leyen stellte oder setzte – oder schlicht einen dritten Sessel anforderte? „Beschämend“ nannte der CDU-Europa-Abgeordnete Dennis Radtke gestern das Verhalten Michels: „Statt zu strahlen wie ein Balljunge, der sich gerade das Trikot von Lionel Messi geschnappt hat, hätte er sich besser zu von der Leyen an den Katzentisch gesetzt, um zu demonstrieren: So geht man mit uns nicht um.“ Der frühere österreichische Kanzler Christian Kern twitterte: „Von Erdogan darf man nichts anderes erwarten, aber dass sich der EU-Ratspräsident zu einer Witzfigur degradiert, ist bitter.“ Der EU-Ratspräsident hätte „sich leicht aus der Notlage befreien können, indem er für seine Kollegin einen Sessel verlangt oder ihr seinen Platz abgetreten hätte“, kommentierte die polnische Wirtschaftszeitung Dziennik. „Er tat es aber nicht – und wurde so zum Hauptschuldigen für die Sesselaffäre.“