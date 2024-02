Staatsbesuch Die Teilung überwinden - Zypern bittet Steinmeier um Hilfe

Neben der Zypernfrage stand auch das Thema Migration auf der Agenda. Zypern zählte in den vergangenen Jahren gemessen an der Bevölkerungsgröße die meisten Asylanträge in der EU. Christodoulidis bedankte sich bei Steinmeier dafür, dass Deutschland vergangenes Jahr rund 1000 Migranten aus Zypern aufgenommen hat.