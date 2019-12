Geschichte der Allianz : Die Nato – vom Verteidigungsbündnis zum Krisenmanager

Diese beiden Herren prägen die Gegenwart der Nato mit interner Kritik: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (l) und US-Präsident Donald Trump, die sich am ersten Gipfeltag in London trafen. Foto: dpa/Evan Vucci

Berlin Beim Gipfel in London blickt die Allianz zurück auf 70 Jahre zwischen Ost-West-Konflikt, Abrüstung und neuen Herausforderungen – auch an sich selbst.

„Wenn etwas heute sicher ist, (...) so ist dies der Wunsch der Menschen der Welt nach Freiheit und Frieden“, sagte der frühere US-Präsident Harry Truman vor 70 Jahren bei der Gründung der Nato. Was ist seither geschehen? So hat sich die militärisch-politische Organisation im Lauf der Zeit entwickelt: