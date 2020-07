US-Soldaten in Deutschland : Die Nato ist von den Abzugsplänen wenig begeistert

Brüssel Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg war an diesem Mittwoch nicht zu beneiden. Er musste wirklich alle Worthülsen zusammenklauben, um die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, 11 900 US-Soldaten aus Deutschland abzuziehen, als strategischen Gewinn hinzustellen.

Als die Entscheidung aus Washington nun verkündet wurde, hielt sich die Verärgerung dennoch in Grenzen. Denn die Nato als Ganzes wird nicht gerupft, sondern bleibt unangetastet. Die Frage sei nur, was der Schritt bringe, hieß es am Donnerstag. Espers Plänen zufolge soll das europäische Hauptquartier der US-Streitkräfte von Stuttgart ins belgische Mons (rund 60 Kilometer südlich von Brüssel) verlegt werden. Dort befindet sich bereits das Befehlszentrum für alle militärischen Operationen der Allianz (ACO). An seiner Spitze steht der Oberbefehlshaber für alle Nato-Militäroperationen (Saceur) – seit Mai 2019 der US-General Tod D. Wolters. Bis zu seiner Amtsübernahme war er Chef des Zentrums für US-Militäreinsätze in Afrika (Africom) in Stuttgart, das nun ebenfalls nach Mons umziehen soll. Ein Zufall? Fast 2000 US-Soldaten werden demnächst wohl in das Container-Dorf in der Wallonie verlegt. In Brüssel, wo die politische Führung der Allianz beheimatet ist, kommt diese Übermacht nicht wirklich gut an. Außerdem gilt die Umstrukturierung aus einem anderen Grund als pikant. Schließlich hatte Trump seinen Plan ausdrücklich damit begründet, dass Deutschland seine Verpflichtungen für den Nato-Etat nicht erfülle und noch immer keine zwei Prozent seines Etats für die Verteidigung ausgebe. Diejenigen, denen der egozentrische Kurs des Präsidenten missfällt, verwiesen am Donnerstag süffisant darauf hin, dass Belgien noch weniger zahle – gerade mal 0,93 Prozent.