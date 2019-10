Die US-Demokratin Elizabeth Warren : Die Frau, die Trump vom Thron stoßen will

Washington Elizabeth Warren, 70-jährige Senatorin aus Massachusetts, hat sich bei den US-Demokraten in die Favoritenrolle manövriert.

Sie hat es in den letzten Monaten geschafft, sich in den Favoritenkreis für die Nominierung zu manövrieren, die 70-jährige Linke und Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Elizabeth Warren. Mit einer Serie von provokanten Thesen, deren roter Faden daraus besteht, den Reichen in den USA tief in die Brieftaschen fassen zu wollen. Eine Strategie, die offenbar Früchte trägt. Denn in letzten Umfragen hat die progressive Senatorin aus dem Ostküsten-Bundesstaat Massachussetts nun sogar das lange führende Partei-Urgestein Joe Biden, unter Barack Obama acht Jahre lang Vizepräsident, knapp hinter sich gelassen.

Und seit Warren in die Führungsrolle geschlüpft ist, sieht sie sich einem für sie erst einmal positiven Automatismus ausgesetzt: Die Medien beschäftigen sich immer mehr mit der Professorin und helfen, ihren Bekanntheitsgrad weiter zu steigern. Siehe die „New York Times“ vom Freitag. Wenn am Ende das Duell Trump gegen Warren heißt – was bedeutet dies dann, fragte die Zeitung. Das politische Magazin „The Hill“ nahm sich ebenfalls die Demokratin vor – mit nicht ganz so schönen Prognosen für die Opposition. Denn wenn heute Präsidentschafts-Wahlen in den USA wäre, würde der von Skandal-Schlagzeilen nahezu erdrückte Amtsinhaber im Bundesstaat Iowa – wo 2020 die parteiinternen Vorwahlen beginnen – Warren und auch Biden schlagen.

Erschwerend kommt für Warren hinzu, dass Umfragen zufolge 80 Prozent aller Krankenversicherten derzeit sagen, dass sie ihre Versorgung als sehr gut oder gut ansehen. Eine Wendestimmung in der Bürgerschaft existiert also nicht – was bei einem Finalduell mit Trump dieser genüsslich ausnutzen dürfte. Zumal der US-Präsident schon mehrfach angedeutet hat, solche Ideen mit dem in Ländern wie Venezuela gescheiterten Sozialismus in Verbindung bringen zu wollen. Etwas bessere Karten dürfte Warren hingegen mit ihrer Idee haben, Technologie-Großkonzerne wie Amazon, Google und Facebook zerschlagen zu wollen, um deren Monopolstellung in den jeweiligen Bereichen auszuhebeln. Doch ob es Warren bei einer Nominierung in 2020 gelingen wird, in wahlentscheidenden Bundesstaaten wie Pennsylvania oder Florida zu punkten, ist fraglich. Trump gewann hier aufgrund einer enormen Wahlbeteiligung vor allem der weißen Mittelschicht. Und was Warren von dieser Klientel hält, ließ sie – in einem ihrer bisher wohl größten Stolperer – kürzlich bei einer „Townhall“-Veranstaltung des Senders CNN durchblicken. Dort fragte sie ein männlicher Besucher, wie sie denn während ihrer Wahlkampagne mit einem Bürger traditionellen christlichen Glaubens reden würde, der ihre Unterstützung der gleichgeschlechtlichen Ehe nicht teile. Warrens Antwort ging nach Ansicht von Beobachtern völlig daneben. So eine Frage könne doch wohl nur von einen Mann kommen, bemerkte sie herablassend. Und fügte an: Dieser Mann solle eben eine Frau heiraten – wenn er denn überhaupt eine finde. Der verbale Schienbeintritt Warrens gegen die christliche männliche Wählerschaft war somit unübersehbar. Doch die wird 2020 ein gehöriges Wort mitsprechen, wenn es um die Frage geht, ob es Warren schafft, was Hillary Clinton 2016 nicht gelang: als erste Frau im Oval Office Platz zu nehmen.