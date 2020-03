Corona-Krise : Die EU will ein Einreiseverbot für 30 Tage verhängen

Brüssel Brüssel plant eine drastische Maßnahme in der Corona-Krise. Der Transport von Lebensmitteln soll aber sichergestellt werden.

Die Europäische Union will ihre Außengrenzen für 30 Tage schließen. Die noch nie dagewesene Maßnahme hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag den Staats- und Regierungschefs der G7-Industriestaaten offiziell mitgeteilt. Ausnahmen gelten für „unaufschiebbare Besuche“, für medizinisches Personal sowie für EU-Bürger, die nach Hause zurückkehren. Außerdem sollen alle Waren-Importe erlaubt bleiben. Gleichzeitig verabschiedete die Brüsseler Kommission am Montag neue Leitlinien für die Situation an den innereuropäischen Grenzen. Demnach sollen die Übergänge zwischen den Mitgliedstaaten grundsätzlich für Lieferungen vor allem von Lebensmitteln und medizinischen Produkten geöffnet bleiben. Um das sicherzustellen, sollten die Mitgliedstaaten Sonderspuren („grüne Korridore“) zur raschen Abfertigung von Lkws einrichten. Die Realität war am Montag allerdings eine ganz andere. Kommissionssprecher Eric Mamer stellte bereits am Mittag fest: „Wir haben Hinweise auf kilometerlange Staus an manchen Grenzübergängen.“ Er verwies auf die Kliniken, die auf Nachschub für medizinisches Material angewiesen seien. Und er warnte auch davor, die Lieferketten der Unternehmen zu unterbrechen.