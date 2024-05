Scholz in Litauen Deutschland unverrückbar an der Seite der baltischen Staaten

Litauen fordert in der Nato höhere Militärausgaben, wie schon Polen, das drei Prozent als neues Ziel will. Scholz betonte in Litauen, Deutschland selbst investiere massiv in den Ausbau seiner Verteidigungsfähigkeit. Das sei „verbunden mit der Entscheidung, dass die Investitionen in die Bundeswehr langfristig die zwei Prozent unserer Wirtschaftsleistung umfassen werden, Jahr für Jahr“, sagte er. Und: „Das ist dieses Jahr erreicht und wird auch nicht wieder anders werden.“