Diplomatie Deutschland und Portugal wollen Ukraine gemeinsam helfen

Am Mittwochabend wollte Scholz an einem festlichen Abendessen anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Sozialistischen Partei Portugals teilnehmen, die am 19. April 1973 vom Sozialisten Mario Soares und seinen Mitstreitern in Bad Münstereifel gegründet wurde. Neben Costa und Scholz soll unter anderem auch der frühere spanische Ministerpräsident Felipe González teilnehmen. Costa ist Generalsekretär der Sozialisten.