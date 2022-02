Konflikte : Deutschland entsendet zusätzlich Soldaten nach Litauen

Christine Lambrecht in einem Gefährt der Panzerlehrbrigade 9 in Munster. Foto: Philipp Schulze/dpa

Munster „Auf uns ist Verlass“: Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht schickt zusätzlich 350 Soldaten in die frühere Sowjetrepublik Litauen. Man stärke damit den Beitrag Deutschlands an der Nato-Ostflanke.

In den Spannungen mit Russland schickt die Bundesrepublik 350 weitere deutsche Soldaten zu dem Nato-Kontingent nach Litauen.

Das teilte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht in Munster in Niedersachsen mit. „Damit stärken wir unseren Beitrag an der Ostflanke. Auf uns ist Verlass“ sagte die SPD-Politikerin vor Journalisten. Parallel sei der Bundestag über das Vorhaben informiert worden.