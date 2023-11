Krieg in Nahost Deutsche in Gaza - „Holt uns aus der Hölle“

Aber auch der 75 Jahre alte Deutsch-Palästinenser Jamal Abdel Latif macht der deutschen Botschaft in Ramallah Vorwürfe. „Eine Mail beantworten, das kann doch in so einer Situation nicht zu viel sein“, beklagt Latif, der in den 1980er-Jahren an der Technischen Universität in Berlin studierte. Das einzige, das er hörte, sei gewesen: „Wir haben vorgewarnt, keiner soll in das Gebiet fahren“.