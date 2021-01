Kritik aus Deutschland : Deutliche Botschaften nach Moskau im Fall Nawalny

BERLIN Die deutsch-russischen Beziehungen sind so angespannt wie lange nicht. Die jüngste Verhaftung und Verurteilung des Oppositionellen belastet zusätzlich.

Heiko Maas (SPD) ist an diesem Morgen auf dem Weg zu einem schwierigen Partner. Doch bevor er den Regierungsflieger besteigt, der ihn in die Türkei bringen soll (siehe auch Seite A 5), muss der deutsche Außenminister noch etwas zu einem anderen mindestens ebenso schwierigen Verhandlungspartner auf der strategischen Landkarte loswerden: Russland. Tags zuvor hatte die russische Justiz den von Berlin nach Moskau zurückgekehrten Oppositionspolitiker Alexej Nawalny kurz nach seiner Ankunft auf dem Flughafen Scheremetjewo festgenommen, weil er angeblich gegen Auflagen einer fünfjährigen Bewährungsstrafe verstoßen haben soll. Dafür wird er am Montag schließlich zu 30 Tagen Haft verurteilt. Maas betont, Nawalny sei nach seiner Genesung in Berlin von den Folgen eines Giftanschlages, der in Sibiren auf ihn verübt worden war, „aus eigenen Stücken und bewusst zurückgekehrt nach Russland, weil er dort seine persönliche und politische Heimat sieht“. Seine Verhaftung am Flughafen sei „völlig unverständlich“. Russland sei durch seine eigene Verfassung wie auch durch internationale Verpflichtungen an das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und an den Schutz der Bürgerrechte gebunden. Maas fordert, Nawalny müsse „unverzüglich freigelassen“ werden.