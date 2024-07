Britische Parlamentswahl Designierter Premierminister Starmer verspricht Wandel

Der designierte britische Premierminister Keir Starmer hat in seiner ersten Reaktion nach der Parlamentswahl Veränderungen im Land versprochen. „Die Menschen haben gesprochen, sie sind bereit für den Wandel“, sagte der Chef der Labour-Partei in seinem Wahlkreis in Nordlondon. „Sie haben abgestimmt und es ist an der Zeit, dass wir liefern.“