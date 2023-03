Ex-US-Präsident Der Unantastbare? Das Phänomen Donald Trump

Nun droht dem 76-Jährige allem Anschein nach ein Ende seiner Erfolgsserie. Denn womöglich geht er in Kürze als erster Ex-Präsident in die US-Geschichte ein, der wegen einer Straftat angeklagt wird. In New York laufen Ermittlungen gegen ihn im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Und Beobachter rechnen seit Tagen mit einer Anklageerhebung - Trump selbst auch. Er wütet täglich auf seinem Twitter-Pendant Truth Social dazu und nutzte am Samstag auch einen Wahlkampfauftritt in Texas, um gegen Justiz und politische Gegner zu wettern. Er sprach dort von „kriminellen Ermittlungen“ gegen ihn. Im Publikum hielten Zuschauerinnen und Zuschauer Schilder mit dem Wort „Hexenjagd“ in die Höhe.