G7-Gipfel Der tattrige Präsident? Biden sorgt für Gesprächsstoff

Das Amt des US-Präsidenten gilt als einer der härtesten Jobs der Welt. Biden macht ihn in einem Alter, in dem andere schon viele Jahre in Rente sind. Der Wahlkampf kommt nun noch hinzu. Rund um den G7-Gipfel jettet Biden innerhalb von zwei Wochen zweimal zwischen den USA und Europa hin und her. Und vom Gipfel in Italien aus fliegt der Demokrat gleich weiter nach Los Angeles an die US-Westküste, um dort Wahlkampf zu machen. So was kann selbst Menschen schlauchen, die halb so alt sind wie Biden.