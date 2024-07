US-Wahlkampf Der Problem-Vize

Es war nicht Vance' einzige Äußerung in diese Richtung. Seine Position, dass Kinderlose in einer Demokratie weniger zu sagen haben sollten, hat er in verschiedenen Varianten von sich gegeben, gar behauptet, Menschen ohne Kinder tendierten eher dazu, „gestört“ und „psychotisch“ zu sein. Sein jüngster Versuch, diese Kommentare zu verteidigen, beendete die Debatte nicht. Bei vielen Frauen - einer wichtigen Wählergruppe, bei denen Trump zuletzt ohnehin an Zuspruch verloren hat - kommt Kritik an Kinderlosigkeit nicht sonderlich gut an. Bei Männern ohne Nachwuchs dürften solche Anwürfe ebenfalls kein Renner sein.