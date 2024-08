Nach dem Rücktritt Demonstranten: Nobelpreisträger soll Bangladesch regieren

Zugleich gab es Berichte, denen zufolge es am Montag und vor allem in der folgenden Nacht zu weiterer Gewalt gekommen sein soll. Mehr als hundert Menschen seien im ganzen Land getötet worden, berichteten lokale Medien unter anderem unter Berufung auf örtliche Behörden. Bei den Opfern soll es sich demnach vorwiegend um Gefolgsleute von Hasina handeln, die am Montag zurücktrat und aus dem Land geflohen war. Protestierende haben den Berichten zufolge auch Häuser von Parteiangehörigen von Hasinas Awami-Liga gestürmt und geplündert.