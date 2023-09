USA Demokratische Senatorin Feinstein stirbt mit 90 Jahren

Washington · 1992 wurde Dianne Feinstein für den Bundesstaat Kalifornien in den US-Senat gewählt und war zuletzt die älteste Senatorin in der Kongresskammer. In ihrer langen Laufbahn hatte sie zahlreiche hohe Ämter inne.

29.09.2023, 16:19 Uhr

Dianne Feinstein auf einer Aufnahme vom Februar dieses Jahres. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Die prominente US-Senatorin Dianne Feinstein ist tot. Die Demokratin starb am Donnerstagabend (Ortszeit) im Alter von 90 Jahren in Washington, wie ihr Büro am Freitag mitteilte. Feinstein sei eine „Naturgewalt“ gewesen, die unglaublichen Einfluss auf das Land und ihren Heimatstaat Kalifornien gehabt habe. Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, würdigte Feinsteins Beharrlichkeit, Stärke und ihre Integrität. Die Demokratin aus dem Bundesstaat Kalifornien war die älteste Senatorin in der Kongresskammer. Im Februar hatte sie angekündigt, aus gesundheitlichen Gründen bei der Wahl im kommenden Jahr nicht noch einmal anzutreten. Zuletzt war sie angesichts ihrer gesundheitlichen Verfassung mit Rücktrittsforderungen auch aus den Reihen ihrer Parteikollegen konfrontiert gewesen. Feinstein hatte in ihrer langen politischen Laufbahn zahlreiche ranghohe Ämter inne und war als Frau damit oft Pionierin. Von 1978 bis 1988 war sie die erste Bürgermeisterin von San Francisco, 1992 wurde sie als erste Frau für den einflussreichen Bundesstaat Kalifornien in den Senat gewählt. Sie war außerdem die die erste Frau, die den Vorsitz im Geheimdienstausschuss innehatte. © dpa-infocom, dpa:230929-99-382962/3

(dpa)