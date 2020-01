Impeachment-Verfahren : Demokraten untermauern Vorwürfe gegen Trump

Washington Muss US-Präsident Trump des Amtes enthoben werden? Die Demokraten bemühen sich darum, die Republikaner im Senat davon zu überzeugen. Nichts deutet bislang darauf hin, dass sie Erfolg haben werden - und schon bald sind Trumps Verteidiger am Zuge.

Der republikanische Senator John Barrasso sagte mit Blick auf die Präsentation der Demokraten, was sie dort vorstellten, sei immerzu das Gleiche. Es sei an der Zeit, dass Trumps Team seine Verteidigung präsentieren könne. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, hielt dagegen, die Republikaner beklagten sich zwar, dass nichts Neues präsentiert werde. Zugleich verhinderten sie, dass neue Zeugen im Senat gehört würden. Das passe nicht zusammen.

Am Freitagabend sollten die Anklagevertreter nach drei Tagen ihre Plädoyers beenden. Insgesamt haben sie dann 24 Stunden lang Zeit dafür gehabt, die Senatoren von den beiden Anklagepunkten zu überzeugen. Von Samstag an ist Trumps Verteidigerteam am Zug, das ebenfalls bis zu 24 Stunden Zeit für Plädoyers hat - wieder verteilt über drei Tage. Trumps persönlicher Anwalt Jay Sekulow machte am Donnerstag deutlich, dass die Verteidigung womöglich nicht die volle Zeit ausschöpfen werde. „Wir werden nicht auf Zeit spielen.“