USA : Demokraten: Einigung auf reduziertes Sozial- und Klimapaket

Washington Nach einem langen Streit darum, welches Geld für Soziales und für den Klimaschutz ausgegeben werden soll, gibt es nun eine Verständigung der Demokraten. Das Paket entspricht aber nicht Bidens Plänen.

Der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, und sein Parteikollege Joe Manchin gaben am Mittwoch eine Einigung auf ein 670 Milliarden US-Dollar (rund 656 Milliarden Euro) schweres Paket bekannt. „Die Investitionen werden vollständig durch die Schließung von Steuerschlupflöchern für wohlhabende Privatpersonen und Unternehmen finanziert“, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Nur Bruchteil von Bidens Plänen

Der Einigung zufolge sollen rund 370 Milliarden Dollar in Programme für Energiesicherheit und Klimawandel investiert werden. Der Rest soll in den Schuldenabbau fließen. Manchin trat in einer Mitteilung zu der Einigung noch deutlich nach. „Entgegen anderslautendem Gerede kann sich Amerika nicht durch Ausgaben aus der Verschuldung oder aus der Inflation befreien“, schrieb er. Die USA dürften ihren „Supermachtstatus nicht untergraben, indem wir zuverlässige und erschwingliche Energie aus fossilen Brennstoffen abschaffen, bevor neue Technologien bereit sind, die Last zuverlässig zu tragen“.