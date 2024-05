Großbritannien Debakel für Premier Sunak bei Lokalwahlen

Noch sind nicht alle Stimmen ausgezählt. Mit Interesse wird erwartet, ob es Labour gelinget, die Region West Midlands zu erobern. Für sich entschieden haben die Sozialdemokraten bereits die neu gegründete Region York and North Yorkshire, in der Sunaks eigener Wahlkreis liegt. „Keir Starmers Labour-Partei gewinnt jetzt in Sunaks Hinterhof“, höhnte ein Labour-Sprecher. Auch in der Hauptstadt London galt Labour-Amtsinhaber Sadiq Khan als Favorit. Hier wird das Resultat erst am Samstag erwartet.