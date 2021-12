Kanzlerwahl : Das Ausland reagiert auf die Wahl von Olaf Scholz

Berlin Im Ausland wird die Wahl von Olaf Scholz verfolgt. Während einige Länder auf konstruktive Beziehungen zu Scholz setzen, wird die neue Außenministerin Annalena Baerbock skeptisch gesehen.

Der Kreml hofft auf einen Dialog mit Deutschland. „Ich rechne damit, mit Ihnen in einen konstruktiven Dialog zu treten und gemeinsam an aktuellen Themen der bilateralen und internationalen Agenda zu arbeiten“, schrieb Staatschef Wladimir Putin am Mittwoch in einem Glückwunsch-Telegram an Scholz. Das teilte der Kreml mit.