Parlament : Dänemark-Wahl: Kein Block erreicht wohl Mehrheit

Kopenhagen Keine Klarheit in Kopenhagen: Keines der beiden politischen Lager kommt ersten Hochrechnungen zufolge auf eine Mehrheit. Stattdessen könnte es auf einen alten Bekannten ankommen.

Neue Partei Die Moderatoren bei rund 9 Prozent

Entscheidend im dänischen Parlament in Kopenhagen ist jedoch die magische Zahl 90: So viele Mandate sind im 179 Sitze fassenden Folketinget für eine Mehrheit notwendig. Diese Marke dürfte keines der traditionellen Lager ohne Løkke erreichen: In der DR-Hochrechnung lag der linksgerichtete rote Block gegen 22.00 Uhr bei 81 Mandaten, das von Venstre angeführte blaue Mitte-rechts-Bündnis bei 78. Ähnliche Werte errechnete auch der Sender TV2. Løkkes Moderaten wurden von DR 16 Sitze prognostiziert, die in dem Fall entscheidend für eine Mehrheit wären.

Jeweils zwei Parlamentssitze sind darüber hinaus für Repräsentanten der Färöer-Inseln und Grönlands bestimmt, die offiziell zum dänischen Königreich zählen. Drei dieser nordatlantischen Mandate dürften an Rot gehen, das vierte an Blau.

Frederiksen strebt blockübergreifende Regierung an

Frederiksen führt Dänemark seit 2019 mit einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung, die meist auf parlamentarische Unterstützung von links setzt, etwa in der strikten Einwanderungspolitik aber auch auf Stimmen von rechts. Die 44 Jahre alte Regierungschefin strebt diesmal eine breite, blockübergreifende Regierung mit Parteien beider Seiten an. Das gelte auch in dem Fall, sollte ihr linksgerichtetes Lager erneut auf eine Mehrheit kommen, hatte sie in der letzten TV-Debatte der Parteispitzen am Montagabend gesagt. Beobachter rechneten aber damit, dass sie im Falle einer roten Mehrheit auch auf dieses Lager zurückgreifen könnte.