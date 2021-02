Mehr als 500.000 : Corona-Tote in den USA: Biden warnt vor Abstumpfen

Washington Die USA überschritten am Montag die Schwelle von einer halben Million Corona-Toten.

US-Präsident Joe Biden hat eindringlich davor gewarnt, in Anbetracht der hohen Zahl an Corona-Toten abzustumpfen.

Gleichzeitig machte Biden den Menschen in den USA trotz der dramatischen Zahl der Corona-Toten Hoffnung auf bessere Tage. „Dieses Land wird wieder lachen, dieses Land wird wieder sonnige Tage haben. Dieses Land wird wieder Freude erfahren. Wir werden uns an jede Person erinnern, die wir verloren haben, an die Leben, die sie hatten, und an die Lieben, die sie zurückgelassen haben“, sagte Biden. „Wir werden das durchstehen, ich verspreche es Ihnen“, sagte er mit Blick auf die Pandemie.