Kommentar : Ein Vorgehen mit Augenmaß

Angesichts hoher Infektionszahlen verschärft Luxemburg die Corona-Maßnahmen – allerdings mit Augenmaß. Auf einen erneuten Lockdown – mit all seinen Folgen für die Wirtschaft – verzichtet das Großherzogtum.

In der Verantwortung sind auch die Saarländer. Für die gibt es faktisch kaum rechtliche Hürden für eine Fahrt ins Nachbarland. In Quarantäne muss nur derjenige, der sich länger als 72 Stunden in Luxemburg aufgehalten hat und wieder zurück ins Saarland kommt. Und selbst das ist in der Praxis nicht zu kontrollieren. Die Landesregierung lässt die Zügel also sehr locker. Auch das ist angesichts der beherrschbaren Lage der richtige Weg. Nur sollten die Saarländer das besser nicht zu sehr ausnutzen und vorerst wenn möglich auf Fahrten ins Nachbarland verzichten. Die konstant niedrigen Fallzahlen ermöglichen uns derzeit viele Freiheiten – selbst über Volksfeste wird wieder nachgedacht. Das sollten wir nicht aufs Spiel setzen.