Neue Corona-Regeln : Frankreich lässt Ungeimpfte nicht mehr in Restaurants und Kinos

Frankreich lässt Ungeimpfte nicht mehr in Restaurants und Kinos

Frankreich hat seine Corona-Regeln verschärft. Die Regierung hofft auf eine Entlastung der Krankenhäuser. Kritiker verweisen auf die bereits jetzt hohe Impfrate.

Frankreich schließt per Gesetz nicht geimpfte Menschen von der Gastronomie und Kultureinrichtungen aus. Das Parlament in Paris verabschiedete am Sonntag ein entsprechendes Gesetz mit 215 zu 58 Stimmen. Damit haben Menschen ohne Corona-Schutzimmpfung keinen Zugang mehr zu Restaurants, Sportstadien und Theatern. Staatspräsident Emmanuel Macron erhofft sich von den neuen Einschränkungen eine Eindämmung der Omikron-Variante.