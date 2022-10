Pandemie : Corona: Experten beraten über Ende des Gesundheitsnotstands

Menschen warten im April 2022 mit Masken vor dem Einsteigen in einen Bus in Madrid. Foto: Paul White/AP/dpa

Genf Im Januar 2020 hat die WHO einen internationalen Gesundheitsnotstand wegen der Corona-Pandemie ausgerufen, um Regierungen aufzurütteln. Soll der Notstand beendet werden? Experten beraten jetzt darüber.

Unabhängige Experten haben am Donnerstag in Genf Beratungen über den wegen der Corona-Pandemie im Januar 2020 verhängten weltweiten Gesundheitsnotstand aufgenommen. Der Rat prüft alle drei Monate, ob der Notstand beendet werden soll. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgt seiner Empfehlung in aller Regel. Das Ergebnis wird oft erst Tage später bekanntgegeben.