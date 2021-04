Südamerika : Corona beschleunigt Rückkehr des Hungers in Brasilien

Rio de Janeiro 2014 verließ Brasilien die Weltkarte des Hungers, auch dank Sozialprogrammen der damaligen Regierung. Inzwischen ist für mehr als die Hälfte der Brasilianer die Ernährung nicht mehr gesichert.

116,8 Millionen Brasilianer haben keinen vollständigen und dauerhaften Zugang zu Nahrung, 19 Millionen unter ihnen leiden Hunger, wie aus einer Studie des Brasilianischen Forschungsnetzwerks für Ernährungssicherheit (Rede PENSSAN) mit Daten vom Dezember hervorgeht. Damit sind mehr als 55 Prozent der Haushalte betroffen, ein Anstieg um 54 Prozent im Vergleich zu 2018. In der Corona-Pandemie überschritt das Land am Donnerstag die Marke von 400.000 Toten.

„Der Anstieg spiegelt die wirtschaftliche Krise in der Mittelklasse“, sagt die Ernährungswissenschaftlerin von der Rede PENSSAN, Rosana Salles, der Deutschen Presse-Agentur. Jene, die in der Corona-Pandemie ihren Job verloren hätten oder in Kurzarbeit seien, müssten sich nun oftmals überlegen, ob sie noch Fleisch kaufen oder nur zwei statt drei Mahlzeiten am Tag zu sich nehmen sollten - so wie eine Freundin von Salles, eine Künstlerin.