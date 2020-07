Umwandlung in Moschee : Müssen die christlichen Mosaike in der Hagia Sophia weichen?

Istanbul Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat den Bau vor der Wiedereröffnung als Moschee an diesem Freitag inspiziert.

In der Hagia Sophia drängen sich um diese Jahreszeit normalerweise tausende Besucher. Doch derzeit ist es still unter der riesigen Kuppel des Weltkulturerbes. Nur der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan kam am Wochenende in die Hagia Sophia, um den Umbau des Gebäudes in eine Moschee zu inspizieren. Zusammen mit Beratern schaute sich Erdogan unter anderem den Teppich an, der vor dem ersten Freitagsgebet am 24. Juli auf dem Steinboden ausgerollt werden soll. Der leuchtend blau-grüne Stoff sorgte sofort für Diskussionen. Eine hässlichere Farbe hätte die Regierung nicht auswählen können, schrieb ein Erdogan-Kritiker auf Twitter. Nicht nur über den Teppich wird gestritten: Eiferer fordern die Zerstörung der weltberühmten christlichen Mosaiken in der früheren Kirche.