Pandemie : Chinesische Metropole Chengdu verlängert Corona-Lockdown

Peking Peking verfolgt weitere eine strenge Corona-Politik. In der 21-Millionen-Metropole Chengdu wird jetzt eine Ausganssperre verlängert. Bewohner befürchten eine ähnliche Entwicklung wie in Shanghai.

In der Stadt wurden Befürchtungen laut, dass sich die Ausgangssperre ähnlich wie zuvor in Shanghai länger hinziehen könnte. Auch Chinas wichtigste Wirtschaftsmetropole hatte seine Bevölkerung im April für zunächst wenige Tage in einen Lockdown geschickt. Am Ende konnten die meisten Shanghaier für rund zwei Monate nicht mehr vor die Tür gehen.