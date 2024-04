Scholz in China China setzt auf enge Kooperation mit Deutschland

Der chinesische Staats- und Regierungschef Xi Jinping hat laut Angaben aus Peking betont, dass China nicht am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligt sei. China sei keine Partei und kein Beteiligter in der Ukraine-Krise, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag nach dem Treffen der beiden in Peking. Stattdessen habe China stets „die Friedensgespräche auf seine eigene Weise gefördert“, sagte Xi demnach.