80. Jahrestag Charles' Appell am D-Day: Zusammenhalt gegen Tyrannei nötig

Der britische König Charles III. hat den Einsatz der alliierten Soldaten am D-Day vor 80 Jahren gewürdigt. „Sehr viele von ihnen kamen nie nach Hause. Sie verloren ihr Leben an den Landungsstränden des D-Days und in den vielen folgenden Schlachten“, sagte der 75-jährige Monarch bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag im französischen Ver-sur-Mer. Dafür werde den Gefallenen und allen, die damals dienten, mit tiefster Dankbarkeit gedacht, so der König.