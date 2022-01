Westafrika : Burkina Faso: Regierung verhängt Ausgangssperre

Zwei rebellische Soldaten in in der Hauptstadt Ouagadougou. Foto: Sophie Garcia/AP/dpa

Ouagadougou Auseinandersetzungen in Militärunterkünften und Schüsse nahe des Präsidentenpalasts. Putschgerüchte weist die Regierung zurück. Präsident Roch Marc Kaboré greift nun durch.

Nach Auseinandersetzungen in zwei Militärunterkünften in der Hauptstadt Ouagadougou sowie in zwei nördlichen Städten hatte die Regierung des westafrikanischen Landes am Sonntag erklärt, die Situation sei unter Kontrolle - einen Putschversuch habe es nicht gegeben. Erst Mitte Januar hatte die Armee mehrere Soldaten eines Putschversuchs beschuldigt und festgenommen. Am Samstag forderten Hunderte Demonstranten Kaborés Rücktritt.