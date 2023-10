Konflikte Bundeswehr will notfalls Deutsche aus Israel evakuieren

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) wies Vorwürfe zurück, nicht genug für eine schnelle Ausreise getan zu haben. „Es ist immer so, dass es Einzelfälle gibt, wo manche dann zu Recht auch sagen, das ist nicht schnell genug gegangen“, sagte sie gestern Aend in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“. „Aber ich weiß auch, was die deutsche Botschaft vor Ort von Tag eins an gemacht hat.“ So sei sie selber in Kontakt mit der isländischen Außenministerin gewesen, damit einige deutsche Schulklassen mit Flügen via Island hätten ausreisen können.