Afghanistan : Bundeswehr hat fast 3000 Menschen aus Kabul ausgeflogen

Kabul Die Bundeswehr bringt mit weiteren Fliegern Schutzbedürftige aus Kabul heraus. Unklar ist noch, wie viele der evakuierten Afghanen darunter Ortskräfte sind.

Im Zuge der Evakuierungsaktion der Bundeswehr sind zwei weitere Flieger mit insgesamt 378 Schutzbedürftigen an Bord aus Kabul im usbekischen Taschkent gelandet. Das teilte die Bundeswehr am Montag auf Twitter mit. Einer der Militärtransporter des Typs A400M hatte auf seinem Hinflug in die afghanische Hauptstadt auch Hilfsgüter für die Menschen am Flughafen an Bord, darunter Lebensmittel und Kleidung.