Konflikte Bundeswehr evakuiert Hunderte Menschen aus dem Sudan

Auf die Lage von Ortskräften deutscher Organisationen und Behörden angesprochen machte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes deutlich, dass die Situation anders sei als in Afghanistan. Baerbock sagte am Abend: „Die Situation in Sudan ist sehr schwierig, aber wie bereits gesagt, anders als in Afghanistan sind unsere Lokalbeschäftigten nicht einer speziellen Verfolgung ausgesetzt.“ Und: „Das wäre eine rechtliche Voraussetzung für eine Evakuierung.“