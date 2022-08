Verteidigungsministerium : Bundeswehr-Einsatz in Mali wird vorerst ausgesetzt

Bundeswehr-Einsatz in Mali wird vorerst ausgesetzt

Deutschland stellt den Bundeswehr-Einsatz im westafrikanischen Mali bis auf weiteres ein. Das teilte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Berlin mit. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin Seit fast zehn Jahren ist die Bundeswehr in Mali im Einsatz. Doch das westafrikanische Land ist weiterhin instabil. Die wiederholte Verweigerung von Überflugrechten hat nun Konsequenzen.

Grundsätzlich sei Deutschland weiterhin bereit, sich an der internationalen Friedensmission zu beteiligen, versicherte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Das mache allerdings nur Sinn, wenn das von der dortigen Regierung unterstützt werde.

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht übte deutliche Kritik an ihrem malischen Amtskollegen Sadio Camara. „Die Taten Camaras sprechen eine andere Sprache als seine Worte“, beklagte die SPD-Politikerin. Am Donnerstag soll sie in einem Telefonat von Camara die Zusicherung erhalten haben, dass die Flüge zum Truppenaustausch wieder aufgenommen werden können.