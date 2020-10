Vor EU-Konferenz : Bundesumweltministerin: Klimaziel für 2030 nicht illusorisch

Luxemburg/Berlin Die EU-Umweltminister beraten über ein gemeinsames Klimaziel. In den nächsten zehn Jahren soll der Ausstoß an Klimagasen drastisch sinken. Die deutsche Ministerin Svenja Schulze ist optimistisch, dass die Pläne für 2030 die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten bekommen werden.

„Für mich ist klar, was im Dezember rauskommen muss, nämlich ein klares Signal an die Weltgemeinschaft, dass wir in Europa unsere Klimaschutzziele anheben werden, dass wir unseren Beitrag leisten werden, um das Pariser Klimaschutzabkommen dann auch wirklich zu erfüllen“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag vor Beratungen mit ihren EU-Kollegen in Luxemburg.