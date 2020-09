Nowitschok : Bundesregierung: Nawalny mit Nervenkampfstoff vergiftet

Berlin Dieses Untersuchungsergebnis aus einem Labor der Bundeswehr wird die Beziehungen westlicher Staaten zu Russland erschüttern: Der russische Regierungskritiker Nawalny soll mit einem Nervenkampfstoff vergiftet worden sein. Erinnerungen an einen früheren Fall werden wach.

Als Reaktion hatten zahlreiche westliche Staaten russische Diplomaten ausgewiesen. Auch diesmal strebt die Bundesregierung ein abgestimmtes Vorgehen der westlichen Verbündeten an. Man werde in den nächsten Tagen darüber beraten, wie man darauf „angemessen reagieren“ könne, sagte Maas. „Darüber werden wir auch im Lichte dessen entscheiden, wie Russland sich verhält.“

Nawalny, der am 20. August auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen war und zunächst in Omsk untersucht wurde, wird auf Drängen seiner Familie in der Charité behandelt. Die deutschen Ärzte gingen nach einer Auswertung von klinischen Befunden bereits davon aus, dass Nawalny vergiftet wurde. Die russische Regierung hatte die Einschätzung der Berliner Charité, dass Nawalny vermutlich vergiftet wurde, als vorschnell bezeichnet. In der vergangenen Woche hatte die russische Regierung um die Übermittlung der Untersuchungsergebnisse gebeten. Ob das geschehen ist, wollte das Bundesjustizministerium am Mittwoch nicht sagen.